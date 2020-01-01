Иран обещает продолжить сотрудничество по делу авиакатастрофы МАУ

В Тегеране выразили надежду, что больше не будет утечек данных следствия, как это было с аудиозаписью переговоров диспетчера и пилота.

Организации гражданской авиации Ирана продолжит сотрудничать в расследовании сбивания самолета МАУ, но надеется, что больше не будет утечек информации, касающейся расследования. Соответствующее заявление в среду, 5 февраля, распространило государственное иранское агентство IRNA.

"Общественное мнение следует привлекать не путем утечки результатов расследования, а путем поиска причин воздушной катастрофы, чтобы избежать ее повторения. Следовательно, единственной стороной, которая имеет право обнародовать информацию о катастрофе, является сторона, ответственная за ее изучение", - говорится в заявлении.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что продолжат рассмотрение различных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

"И Организация также продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в этом. Между тем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса", - говорится в заявлении.

При этом в Иране отметили, что аудиозапись, которая была обнародована украинскими СМИ, вместе с некоторыми другими документами передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

"Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, например запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", - отметили в Тегеране.

Также в организации заверили, что ее не предупреждали о запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед сбиванием украинского самолета. Отмечается, что были собраны и проанализированы все разговоры пилотов и диспетчеров, которые произошли в день катастрофы самолета МАУ.

Напомним, несколькими днями ранее СМИ опубликовали переговоры по сбитому самолету, после чего Иран заявил, что не будет больше передавать Украине материалы дела. Позже пять стран потребовали от Ирана отдать черные ящики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet