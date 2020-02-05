Китайские крематории: Как сжигают умерших от коронавируса

В сети появилось видео, как китайские власти сжигают умерших от коронавируса в Ухане.

В сети появилось видео, как китайские власти сжигают трупы зараженных коронавирусом людей в городе Ухань. Видео из крематория в китайском городе Ухань опубликовали в Youtube и социальных сетях.

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По данным на 5 февраля от коронавируса скончались уже 490 человек. Погибших запрещается хоронить стандартным способом, а также проводить похоронную церемонию.

Людей, после смерти, сжигают.

По последним данным, в Китае уже около 25 тысяч заразившихся. Излечиться удалось 892 пациентам.

Напомним, ранее Китаец вернулся из Уханя, однако властям соврал, будто был на Филиппинах. В итоге семь человек заразились коронавирусом. А в австрийском Зальцбурге пациентка сбежала прямо из инфекционного отделения.

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