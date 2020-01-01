Вспышка коронавируса: Около 20 украинцев находятся на заблокированном судне
Около 20 украинцев находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который заблокировали у берегов Японии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает “Радіо Свобода“, со ссылкой на пассажира судна.
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Судно отправили на карантин на 14 дней. По данным портала Marine Traffic, на данный момент лайнер стоит в море.
На судне Diamond Princess зафиксировано не менее 10 случаев заболевания коронавируса 2019-nCoV. В общем на борту находятся более 3,5 тысячи человек. Пассажиров и экипаж судна проверяют на опасную инфекцию.
Напомним, В Гонконге закрыли на карантин круизный лайнер из-за коронавируса.
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