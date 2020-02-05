В Китае заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом

Сочетание абидола и дарунавира может эффективно останавливать вирус в ходе лабораторных экспериментов.

Команда исследователей ведущей китайской ученой-эпидемиолога Ли Ланьцзюань заявила о прорыве в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом пишет издание CGTN.

По словам Ли, сочетание абидола и дарунавира может эффективно останавливать вирус в ходе лабораторных экспериментов. Также эти препараты были использованы при лечении пациентов, заразившихся коронавирусом в провинции Чжэцзян.

Ли отметила, что используемое сейчас для борьбы с вирусом лекарство от ВИЧ не слишком эффективно и имеет побочные эффекты. Она будет рекомендовать Национальной комиссии по здоровью использовать найденное сочетание препаратов.

Также ученые подчеркнули, что применять лекарства против коронавируса можно только по назначению врачей.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шатток заявил, что его команда сделала серьезный рывок в создании вакцины против китайского коронавируса.

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