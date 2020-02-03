Во Франции врачи спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

Парень после расставания с любимой решил уйти из жизни оригинальным образом – выстрелил себе в голову из арбалета.

Хирургам удалось разрезать стрелу и извлечь ее из головы france3-regions.francetvinfo.fr

Врачи университетского клинического центра французского Реймса спасли от смерти 28-летнего мужчину, в чьей голове застряла стрела из арбалета, сообщает France 3.

Парня бросила девушка и он решил свести счеты с жизнью. Для этого он выбрал арбалет.

Стрела вошла в голову человека в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба.

До прибытия медиков несчастный влюбленный был в сознании. Его немедленно госпитализировали.

Хирургам удалось разрезать стрелу и извлечь ее из головы пациента. После операции мужчину на двое суток поместили в реанимацию, потом перевели в в ЛОР-отделение, а после - в отделении психиатрии.

Tentative de suicide `a l’arbal`ete : un cas clinique exceptionnel. A lire sur 'R'ealit'es Biom'edicales' https://t.co/KqFVSd2AHr pic.twitter.com/khqgGU80XB — Marc Gozlan (@MarcGozlan) February 3, 2020

Напомним, что в Борисполе чиновницу ранили стрелой из арбалета.

Также Korrespondent.net писал, что в Германии нашли пять человек, которых убили из арбалета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet