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Во Франции врачи спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

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Парень после расставания с любимой решил уйти из жизни оригинальным образом – выстрелил себе в голову из арбалета.
Хирургам удалось разрезать стрелу и извлечь ее из головы
Хирургам удалось разрезать стрелу и извлечь ее из головы
france3-regions.francetvinfo.fr

Врачи университетского клинического центра французского Реймса спасли от смерти 28-летнего мужчину, в чьей голове застряла стрела из арбалета, сообщает France 3.

Парня бросила девушка и он решил свести счеты с жизнью. Для этого он выбрал арбалет.

Стрела вошла в голову человека в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба.

До прибытия медиков несчастный влюбленный был в сознании. Его немедленно госпитализировали.

Хирургам удалось разрезать стрелу и извлечь ее из головы пациента. После операции мужчину на двое суток поместили в реанимацию, потом перевели в в ЛОР-отделение, а после - в отделении психиатрии.

Напомним, что в Борисполе чиновницу ранили стрелой из арбалета.

Также Korrespondent.net писал, что в Германии нашли пять человек, которых убили из арбалета.

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Теги: операция, Франция, мужчина, врачи
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Источник: korrespondent.net

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