США проведут с Россией переговоры по вооружениям

США и России вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил в среду, 5 февраля, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, сообщает ТАСС .

"Мы будем противостоять России там, где это необходимо, однако в то же время мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями", - сказал он.

"Россия - важная страна, важная сила в мире. Одна из причин, по которым она важна, заключается в том, что у них более 1,4 тыс. ядерных ракет", - сказал О'Брайен.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы у нас были великолепные отношения с Россией, но в то же время мы не станет подводить наших союзников по всему миру, в том числе Украину", - добавил он.

По словам О'Брайена, администрация США исходит из того, что вопрос о возможном продлении или замене российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений остается открытым.

Он подтвердил, что Вашингтон намерен вести с Москвой диалог о контроле над вооружениями и перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений.

"Но я также думаю, и, что самое главное, так считает президент, участниками должны быть не только Соединенные Штаты и Россия. Мы считаем, что Китаю потребуется участвовать в каких бы то ни было серьезных переговорах о контроле над вооружениями. Поэтому мы будем работать над этими переговорами", - подчеркнул О'Брайен.

Ранее президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны.

Также российский президент неоднократно заявлял о готовности к переговорам по вооружениям.