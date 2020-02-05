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В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет

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Пассажирский самоле выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 5 февраля.

По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.

По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании  Bek Air, на борту которого находились 100 человек. Тогда погибли 12 человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших – двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

А в ночь на 8 января под Тегераном иранские военные сбили украинский самолет с 176 людьми на борту.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Турция, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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