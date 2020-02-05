В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет
В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 5 февраля.
По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.
По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.
"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.
Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.
A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020
pic.twitter.com/by2Vynbz6N
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 100 человек. Тогда погибли 12 человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших – двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
А в ночь на 8 января под Тегераном иранские военные сбили украинский самолет с 176 людьми на борту.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet