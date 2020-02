В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 5 февраля.

По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.

По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



pic.twitter.com/by2Vynbz6N