МИД: На борту заблокированного лайнера в Японии 25 украинцев

По информации украинского посольства в Японии, лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама.

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на МИД.

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела", - сообщили в МИД.

По информации украинского посольства в Японии, лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама. На судне объявлен карантин с утра 5 февраля сроком на 14 суток.

На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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