В Албании подсчитали ущерб от землетрясения

Ущерб от землетрясения составил 1,1 миллиарда долларов, а потребности в реконструкции - почти 1,1 миллиарда евро, или 1,2 миллиарда долларов.

Ущерб от землетрясения в Албании оценили в миллиард долларов

Сильное землетрясение, которое произошло в Албании в ноябре 2019 года, нанесло ущерб в размере 1,1 миллиарда долларов. Об этом пишет AP.

Как сообщил министр Бледи Куки, ответственный за преодоление последствий землетрясения, ущерб от землетрясения составил 1,1 миллиарда долларов, а потребности в реконструкции - почти 1,1 миллиарда евро, или 1,2 миллиарда долларов.

Землетрясение повредило около 83 000 зданий, разрушив более 11 000 из них, повлияв на 200 000 человек в городах Дуррес, Леже и в столице Тиране.

Куки сказал, что правительство уже выделило на преодоление последствий 200 млн долларов, ЕС направил Албании 13 млн евро в виде грантов, и гражданские организации также вносят свой вклад. "Конференция доноров является одним из важнейших моментов для процесса восстановления", - сказал министр.

Албанское правительство обязалось завершить реконструкцию всех домов в сельских районах в этом году и в отдельных городских районах в 2021 году. Общий процесс восстановления после землетрясения продлится в течение пяти лет.

Доклад по оценке ущерба от землетрясения, представленный 5 февраля, был подготовлен 60 албанскими и международными экспертами Европейского Союза, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций. Отчет будет ключевым для международной конференции доноров, которую Европейская комиссия 17 февраля проведет в Брюсселе.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

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