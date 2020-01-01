Провал демократов. Как начались выборы в США

В США в течение нескольких месяцев сторонники демократов и республиканцев - двух крупнейших партий страны - должны решить, кто будет их кандидатом на президентских выборах 3 ноября.

В США стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы. На этом этапе каждая из партий выбирает кандидата, который и будет бороться за должность в Белом Доме.

Первый штат - Айова. Республиканцы слаженно голосовали за Дональда Трампа. А вот демократы даже толком не смогли подсчитать свои результаты.

“Смерть Айовы”

В Айове у демократов возникли проблемы со сбором информации с избирательных участков. Проблема оказалась в новом приложении для подсчета результатов.

“Мы обнаружили несоответствия в отчетах с тремя наборами результатов. В дополнение к техническим системам для сведения результатов мы также используем фотографии итогов и документы, чтобы проверить, что все результаты совпадают, и удостовериться, что мы уверены в их точности. Проблема именно со сбором данных, приложение не упало, это не хакерская атака и не взлом. Исходные данные и бумажные документы достаточно надежны, нам просто нужно больше времени, чтобы подвести итоги”, — пояснила Мэнди Макклюр, директор по коммуникациям Демократической партии.

Из 11 демократов, участвующих в предвыборной кампании, результатов первых кокусов ждали семь кандидатов: это бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс (Вермонт), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота), бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич, бизнесмены Эндрю Ян и Том Стейер.

Через сутки после голосования было объявлено, что после подсчета 71% протоколов лидирует Буттиджич. Для него это очень хороший результат, учитывая, что среди основных претендентов он считается аутсайдером. Вторым идет Сандерс, за ним Уоррен и только четвертым Байден.

Хотя именно Байдена считается фаворитом гонки. У него еще остаются шансы показать лучшие результаты в следующих штатах. А вот для Уоррен с ее снижающейся популярностью и тем, как сильно она вложилась в кампанию в Айове, третье место может свидетельствовать о предстоящей неудаче и в других штатах. Ожидается, что после кокусов кто-то из претендентов может сняться с выборов.

Все февральские предварительные выборы пропускает бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который решил сосредоточиться на штатах с наибольшим количеством делегатов, где праймериз состоятся позже. Для него хаос в Айове — безусловный плюс, на таком фоне его стратегия неучастия перестает казаться слишком экстравагантной.

Республиканцы радуются

Провал первых кокусов — плохой знак для Демократической партии, избиратели которой ждут кандидата, способного составить сильную конкуренцию Дональду Трампу. 62% опрошенных перед кокусами избирателей сказали, что хотят видеть кого-то, кто сможет победить Трампа, и лишь 36% — того, кто согласен с ними по основным вопросам.

“Демократы Айовы не просто провалили свою задачу. Они ее провалили впечатляюще. Провалили так полно и унизительно, что никто не будет помнить, кто победил в кокусах 2020 года — только что Айова в них проиграла”, — пишет Politico.

Кто бы из демократов ни победил в итоге, главным победителем из этой ситуации, по мнению CNN, выходит Трамп, который уже успел в своем твиттере обвинить “бездельников-демократов” в недееспособности.