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ВОЗ просит $675 миллионов на борьбу с коронавирусом

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Организация запускает План стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса.
ВОЗ просит $675 млн на коронавирус
ВОЗ просит $675 млн на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, вызвавшим вспышку пневмонии нового типа. Средства необходимы на проведение противовирусных операций в ближайшие три месяца, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы просим о $675 млн для финансирования плана на ближайшие три месяца", - отметил он. Глава ВОЗ сообщил, что организация 5 февраля "запускает План стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса".

Как подчеркнул гендиректор, "$675 млн - это много денег, однако это гораздо меньше, чем счет, который придется оплачивать, если мы не инвестируем сейчас средства в подготовительные мероприятия".

По его словам, коронавирус "невозможно победить без солидарности - политической, технической и финансовой". Он пояснил, что $60 млн из запрошенной суммы предназначены на операции, проводимые ВОЗ, остальное - для стран, "испытывающих особый риск".

Тедрос Аданом Гебрейесус заверил, что ВОЗ "продолжает поддерживать усилия китайского правительства в борьбе со вспышкой 2019-nCoV в эпицентре" - городе Ухань.

Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, ВОЗ выделила $9 млн из своего чрезвычайного фонда на борьбу с коронавирусом. Кроме того, ведется научная работа по выяснению обстоятельств, связанных с нынешней вспышкой. 

Кроме того, в "самое ближайшее время" в КНР будет направлена международная группа специалистов по инфекционным заболеваниям, которая будет работать под руководством ВОЗ.

Ранее команда исследователей ведущей китайской ученой-эпидемиолога Ли Ланьцзюань заявила о прорыве в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

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Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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