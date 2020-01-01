Трампа оправдали по делу об импичменте

Парламентарии не поддержали оба пункта обвинения в отношении хозяина Белого дома Дональда Трампа.



Американские сенаторы в ходе голосования в среду, 5 февраля, признали невиновным президента Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.



За обвинение по первой статье в злоупотреблении властью проголосовали 48 человек из Демократической партии США. Для доказательства вины президента необходимо было набрать не менее 67 голосов сенаторов из 100. Против второй статьи о препятствовании работы Конгресса проголосовали 52 сенатора. По итогам заседания Сената Трамп был признан невиновным по делу об импичменте. Американские сенаторы в ходе голосования в среду, 5 февраля, признали невиновным президента Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.



Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат. Напомним, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента осенью прошлого года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа - опрос

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet