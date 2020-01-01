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Трампа оправдали по делу об импичменте

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Парламентарии не поддержали оба пункта обвинения в отношении хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Американские сенаторы в ходе голосования в среду, 5 февраля, признали невиновным президента Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

За обвинение по первой статье в злоупотреблении властью проголосовали 48 человек из Демократической партии США. Для доказательства вины президента необходимо было набрать не менее 67 голосов сенаторов из 100.
 
Против второй статьи о препятствовании работы Конгресса проголосовали 52 сенатора.
 
По итогам заседания Сената Трамп был признан невиновным по делу об импичменте.
 
Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Напомним, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента осенью прошлого года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа - опрос

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Теги: Импичмент Президента, Трамп, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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