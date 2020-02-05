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Вечный президент: Трамп отреагировал на провал импичмента

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Глава государства разместил в Twitter видеозапись с вымышленной обложкой журнала Time.

Президент США Дональд Трамп разместил в Twitter шуточный видеоролик, посвященный голосованию по импичменту в Сенате, завершившемуся оправданием главы государства.
 
Видеоколлаж демонстрирует обложки журнала Time с надписями Трамп 2024, Трамп 2028,... Трамп 2180, Трамп 30 000 и так далее, как бы намекая, что президент намерен оставаться на своем посту вечно.



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Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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Теги: видео, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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