Вечный президент: Трамп отреагировал на провал импичмента

Глава государства разместил в Twitter видеозапись с вымышленной обложкой журнала Time.



Президент США Дональд Трамп разместил в Twitter шуточный видеоролик, посвященный голосованию по импичменту в Сенате, завершившемуся оправданием главы государства.

Видеоколлаж демонстрирует обложки журнала Time с надписями Трамп 2024, Трамп 2028,... Трамп 2180, Трамп 30 000 и так далее, как бы намекая, что президент намерен оставаться на своем посту вечно.

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Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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