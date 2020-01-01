В Иерусалиме автомобиль наехал на пешеходов

Инцидент произошел на улице Давид Ремез. В результате наезда пострадали 14 молодых людей.

Не менее 14 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме, сообщила израильская национальная медслужба в четверг, 6 февраля.



Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.



Инцидент произошел на улице Давид Ремез. Автомобиль выехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Водитель машины с места происшествия скрылся.



По информации местных СМИ, авто целенаправленно сбило людей. Полиция ведет розыск водителя.



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