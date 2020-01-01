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В Иерусалиме автомобиль наехал на пешеходов

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Инцидент произошел на улице Давид Ремез. В результате наезда пострадали 14 молодых людей.
Израильские полицейские
Израильские полицейские
Getty Images
 
Не менее 14 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме, сообщила израильская национальная медслужба в четверг, 6 февраля.
 
Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
Инцидент произошел на улице Давид Ремез. Автомобиль выехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Водитель машины с места происшествия скрылся.
 
По информации местных СМИ, авто целенаправленно сбило людей. Полиция ведет розыск водителя.
 
Напомним, ранее в Днепре микроавтобус сбил четырех пешеходов, а во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода.

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Теги: Израиль, Пешеходы, Иерусалим, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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