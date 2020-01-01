Авиакатастрофа МАУ: Канада настаивает на передаче черных ящиков

Тегеран должен передать черные ящики Франции, которая является одной из немногих стран, способных расшифровать информацию, считают в Оттаве.

МИД Канады повторно призвало власти Ирана передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампаня.

Он заявил, что в разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифой призвал к "тщательному, достоверному и прозрачному расследованию".

Шампань добавил, что также поднял вопрос о компенсации для семей 57 погибших в трагедии канадцев.

Накануне руководство гражданской авиации Ирана заявило, что продолжит сотрудничать с другими странами, которые расследуют сбитие пассажирского самолета, но надеется, что больше не будет утечек информации в СМИ. Впрочем, вскоре после этого в ГПУ заявили, что Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ.

Перед этим пять стран, в том числе и Канада, требовали от Ирана отдать черные ящики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что "черные ящики" повреждены, и Франция является одной из немногих стран, способных проанализировать данные. Канада указывает, что 57 жертв были ее гражданами, а еще 29 - постоянными жителями Канады, которые возвращались в страну.

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