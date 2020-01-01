Израиль провел ответный обстрел сектора Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на минометный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на запуск минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Армия обороны Израиля "крайне серьезно относится к любой террористической активности" и "будет действовать в соответствии с необходимостью защиты израильских граждан".
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду вечером два минометных снаряда по израильской территории.
Как сообщила армейская пресс-служба, в результате обстрела "сигналы тревоги были активированы только для незаселенных районов", о пострадавших и ущербе информации не поступало.
Ранее сообщалось, что Израиль перехватил судно с грузом оружия для ХАМАС. Корабль планировал доставить оружие в сектор Газа для нужд морской ударной группы палестинцев.
Также сообщалось, что Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа. В результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.
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