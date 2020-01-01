Израиль провел ответный обстрел сектора Газа

Истребители и беспилотники ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в ответ на запуск минометных снарядов и воздушных шаров с взрывчаткой.

В Израиле сообщили об ответном обстреле сектора Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на минометный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Армия обороны Израиля "крайне серьезно относится к любой террористической активности" и "будет действовать в соответствии с необходимостью защиты израильских граждан".

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду вечером два минометных снаряда по израильской территории.

Как сообщила армейская пресс-служба, в результате обстрела "сигналы тревоги были активированы только для незаселенных районов", о пострадавших и ущербе информации не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль перехватил судно с грузом оружия для ХАМАС. Корабль планировал доставить оружие в сектор Газа для нужд морской ударной группы палестинцев.

Также сообщалось, что Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа. В результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.

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