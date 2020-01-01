Япония подключит армию для помощи судну с больными коронавирусом

Солдаты будут доставлять на судно продукты и товары первой необходимости пока лайнер будет находиться на карантине.

Японские военные будут подключены к оказанию помощи пассажирам круизного судна Diamond Princess, что находится на карантине в водах рядом с японским портом Йокогама. Об этом в четверг, 6 февраля, заявили в министерстве обороны страны, передает ТАСС.

В частности, что японские войска будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости на борт судна, где находятся около 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран, включая Украину.

Пассажиры судна сообщают, что им запрещено покидать свои каюты, а доставка еды осуществляется по номерам.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019 nCoV, была обнаружена у еще десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess. В ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. Таким образом, количество заразившихся на борту лайнера на данный момент достигает 20 человек.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet