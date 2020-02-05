В Китае создают робота, способного проводить тесты на коронавирус

В процессе проверки на наличие коронавируса обычно используется тампон для сбора секрета из горла пациента, поэтому медсестры подвергаются большому риску заразиться.

Медики сильно рискуют при обследовании пациентов с коронавирусом Синьхуа

В Китае началась разработка робота, который сможет заменить медработников в процессе осмотра горла пациентов. Эта машина позволит снизить риск заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщило накануне Синьхуа.

Разработчиком новинки выступает крупнейший поставщик роботов в стране Siasun Robot and Automation совместно с Шэньянским институтом автоматизации Академии наук Китая (город Шэньян, провинция Ляонин).

Для скорейшей реализации проекта на разработку робота мобилизованы специалисты из различных отделений института.

В процессе проверки на наличие коронавируса обычно используется тампон для сбора секрета из горла пациента, поэтому медсестры подвергаются большому риску заразиться опасным вирусом.

Роботом, состоящим из механической руки змееобразной формы и компонента для сбора мазков, можно управлять дистанционно, что защитит медработников от инфекции, пояснили эксперты.

Как известно, в конце января от коронавируса умер первый медицинский работник. Смерть зафиксировали в китайском городе Ухань, который стал эпицентром эпидемии.

По последним данным, в Китае число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.

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