ДТП в Иерусалиме: все пострадавшие – военные

Израильские солдаты-новобранцы совершали прогулку по Иерусалиму после присяги около Стены Плача.

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме пострадали 14 военнослужащих бригады Голани. Об этом сообщает NEWSru.co.il в четверг, 6 февраля.

"Все пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года. Военнослужащие совершали прогулку по Иерусалиму после присяги около Стены Плача", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из новобранцев не успел выстрелить по автомобилю, сбившему их товарищей.

Эвакуировать пострадавших в больницы парамедикам МАДА помогали военные медики. Пострадавшие были доставлены в больницы Шаарей Цедек, Адаса Эйн Керем, Адаса Ар а-Цофим.

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Как сообщалось ранее, в ночь на четверг в Иерусалиме, на улице Давид Ремез, автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на группу молодых людей, после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадали 14 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, одного как средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Ведется розыск водителя, совершившего наезд. На месте происшествия вместе с полицейскими, криминалистами работали сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК).

Также утром в четверг армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на минометный обстрел территории еврейского государства.

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