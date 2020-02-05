Пелоси пояснила, почему разорвала речь Трампа

Спикер Палаты представителей США заявила, что президент уничтожает правду, а его речь была "позором".

Ненси Пелоси разрывает текст речи Трампа у него за спиной

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что порвала текст обращения к нации президента Дональда Трампа, потому что он в заявлении "уничтожил правду". Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает CNN.

Отмечается, что об этом она сказала во время закрытого заседания демократов.

Во время встречи с однопартийцами спикер выступила с речью, в которой заявила о том, что речь Трампа была "позором", потому что содержала много лжи.

"Он уничтожил правду, поэтому я порвала его речь", – заявила Пелоси.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумагу с речью президента Дональда Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны".

Как только президент США закончил свое выступление, Пелоси, которая находилась за спиной у Трампа, у всех на глазах порвала копию текста речи, которую президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.

Пелоси также заявила, что этот поступок еще был "вежливым, учитывая имеющиеся альтернативы".

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