Развалившийся при посадке самолет попал на видео

Смертоносную посадку воздушного судна, который разломился пополам, сняли на видео.

В сети появилось видео момента жесткой посадки пассажирского самолета в Турции. Ролик появился на YouTube-канале агентства DHA.

На кадрах запечатлен момент, когда самолет приближается к посадочной полосе. В момент посадки он мгновенно загорается и вылетает за пределы дорожки.

Видно, что передняя часть воздушного судна охвачена огнем. Затем самолет скрывается с поля зрения камеры.

Смертельная посадка самолета в Стамбуле произошла в среду, 5 февраля. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.

Ранее сообщалось, что украинка приняла роды в самолете во время полета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet