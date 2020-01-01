В Генштабе Беларуси рассказали, когда был спрогнозирован конфликт в Украине

При разработке системы обороны Беларуси изучали ситуацию в Украине, отметил представитель Генштаба.

Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси спрогнозировал конфликт в Украине за два года до его начала. Об этом накануне сказал заместитель начальника Генштаба – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко в интервью изданию СП. Беларусь сегодня.

Так, отвечая на вопрос журналиста относительно Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ВС, он сказал, что при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.

"При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", – отметил Муравейко.

По его словам, план обороны Беларуси направлен не на классическую оборону, а предотвращение возможной агрессии и войны.

"Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", – заявил представитель Генштаба Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе. По его словам, "Украина в какой-то степени подставилась".

Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".

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