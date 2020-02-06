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В Китае стало некому собирать iPhone

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Из-за вспышки нового коронавируса все работники компании, в которой собирают iPhone, отправлены на карантин.
В Foxconn заявили, что возобновляют работу с 10 февраля
В Foxconn заявили, что возобновляют работу с 10 февраля
iphone-gps.ru

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) отправила всех своих работников фабрики, где собираются iPhone, на карантин. Теперь гаджеты в связи со вспышкой коронавируса, некому собирать, пишет Bloomberg.

Завод по сборке продукции Apple расположен в провинции Хэнань. Те работники, которые не покидали пределов провинции во время новогодних праздников, будут изолированы на неделю. Тех же, кто вернулся из других регионов Китая продержат в карантине две недели.

Тем не менее, в Foxconn заявили, что начать работу намерены уже с 10 февраля.

Foxconn - крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone.

Ранее сообщалось, что в Китае создают робота, способного проводить тесты на коронавирус.

Напомним, что подсчитан процент смертности от коронавируса.
 

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Теги: iPhone, Китай, производство, карантин, заводы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
futbolprognoz    06.02.2020, 12:49
Оценка:  0
futbolprognoz
Зеленский! твоё слово. Слабо перенести производство в Украину? ))) новые инвестиции так сказать
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