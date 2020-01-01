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В Польше загорелся автобус из Украины

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Пожар произошел в задней части автобуса. Людей эвакуировали еще до приезда пожарных.

Вечером 5 февраля в Лодзинском воеводстве Польши загорелся украинский автобус. Об этом пишет Interia.

 Пожар произошел около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь. Известно, что возгорание произошло в задней части автобуса.

В автобусе из Украины ехали 8 человек. Все были эвакуированы еще до приезда пожарных. На момент прибытия пяти пожарно-спасательных команд, автобус уже весь был в огне.

На время спасательной операции дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта. Около 19:00 левую полосу разблокировали, однако в течение некоторого времени на этом участке были проблемы с дорожным движением.

Ранее на востоке Польши дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины.

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Теги: Польша, видео, украинцы, пожар, автобус
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Источник: korrespondent.net

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