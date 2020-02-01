Украинские заробитчане в Польше быстро молодеют

Социологи рассказали, как изменился портрет украинского заробитчанина в прошлом году.

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В течение 2019 года в Польше резко вырос процент украинских трудовых мигрантов в возрасте до 26 лет. Такие данные содержатся в социологическом исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета и Центра поддержки мигрантов на рынке труда EWL, пишет “Европейская правда“.

Согласно исследованию, самой массовой группой украинских трудовых мигрантов стали люди в возрасте 26-35 лет. Впрочем, их доля за год уменьшилась с 35% до 33%.

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Зато резко возросла доля молодежи до 26 лет – с 21% до 29,2%. Большинство из них приехали в Польшу вскоре после окончания учебы.

Доля мигрантов в возрасте 36-46 лет составляет 23,1%, а в возрасте 46-55 лет – 13,2%.

Несмотря на то, что большинство трудовых мигрантов – мужчины, их количество снизилось с 63% до 60%. Одновременно на треть – с 31% до 20,6% – снизилась доля рабочих, не владеющих польским языком.

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Еще большие изменения – в ожиданиях уровня заработной платы. Если в 2018 году более 40% работников были готовы работать за минимальную часовую ставку, то в прошлом году таких оказалось только 6%.

Напомним, Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в прошлом году составило 58,5 тысячи, это на четверть больше, чем в 2018 году.

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