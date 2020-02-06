Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай вдвое снизит некоторые пошлины на товары из США

Комментариев: 0
Ставки дополнительных тарифов на некоторые импортируемые из США товары будут снижены на сумму около 75 млрд долларов США.
Китай снижает пошлины на американские товары
Китай снижает пошлины на американские товары
Imago

В Китае приняли решение о снижении пошлин на товары из США общей стоимостью $75 млрд. Оно коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Синьхуа.

Так, с 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Решение принято ради содействия "здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует "Синьхуа" пресс-релиз комитета. Чиновники надеются на соблюдение обеими сторонами достигнутых договоренностей.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.

Также в США раскрыли содержание второй части торговой сделки с Китаем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, торговля, Пошлины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь