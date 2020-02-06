Китай вдвое снизит некоторые пошлины на товары из США

Ставки дополнительных тарифов на некоторые импортируемые из США товары будут снижены на сумму около 75 млрд долларов США.

В Китае приняли решение о снижении пошлин на товары из США общей стоимостью $75 млрд. Оно коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Синьхуа.

Так, с 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Решение принято ради содействия "здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует "Синьхуа" пресс-релиз комитета. Чиновники надеются на соблюдение обеими сторонами достигнутых договоренностей.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.

Также в США раскрыли содержание второй части торговой сделки с Китаем.

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