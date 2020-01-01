Число погибших от китайского коронавируса намного занижено - СМИ

Многие зараженные не может получить медицинскую помощь из-за больших очередей в госпиталях.

Количество зараженных и умерших от нового китайского коронавируса 2019-nCoV значительно выше, чем официально сообщается. Об этом пишет DW со ссылкой на врача одной из больниц города Ухань, где был зафиксирован эпицентр распространения коронавируса.

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По мнению специалиста, далеко не все зараженные могут пройти обследования из-за огромных очередей в больницах.



"Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии оказывается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые мероприятия по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из ожидающих. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных исходов от коронавируса", - цитирует DW слова врача.

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Медик также рассказал, что несмотря на открытие двух новых госпиталей, коек в строящихся больницах будет недостаточно.



"Медицинского персонала не хватает. Врачи и санитары перегружены, распределение смен не работает. Чтобы вылечить легочное заболевание, необходимо длительное стационарное лечение. Сейчас власть мобилизует мощности в мелких клиниках", - сообщил он.



Напомним, эпидемия 2019-nCoV распространяется: Заражение подтвердила еще одна страна.

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