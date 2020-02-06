Воевавший за "русский мир" в Украине россиянин оказался не нужен российскому государству.

В сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве

В сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве

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По сети распространяется видео с российским боевиком Виктором “Вампиром“ Сорокиным, который воевал на Донбассе, был ранен, а сейчас просит милостыню в Москве.

Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда, — пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий “Штирлиц“ Штефан, опубликовавший фото “героя“.

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Как утверждается в самом ролике, видео было снято на Арбате в Москве. Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню “на операцию“, поскольку “государство не помогает“.

Напомним, “правительство ДНР“ возглавил гражданин РФ из Иркутска. Новоназначенный “чиновник“ оккупационной администрации ранее работал вице-губернатором в России.

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