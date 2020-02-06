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В сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве

Комментариев: 3
Воевавший за "русский мир" в Украине россиянин оказался не нужен российскому государству.
В сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве
© https://t.me/a_shtirlitz/3974?single
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В сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве
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По сети распространяется видео с российским боевиком Виктором “Вампиром“ Сорокиным, который воевал на Донбассе, был ранен, а сейчас просит милостыню в Москве.

Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда, — пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий “Штирлиц“ Штефан, опубликовавший фото “героя“.

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Как утверждается в самом ролике, видео было снято на Арбате в Москве. Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню “на операцию“, поскольку “государство не помогает“.

Напомним, “правительство ДНР“ возглавил гражданин РФ из Иркутска. Новоназначенный “чиновник“ оккупационной администрации ранее работал вице-губернатором в России.

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Теги: ДНР, Россия, Москва, боевики
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Комментариев (3)
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Boxerogos    06.02.2020, 14:54
Оценка:  0
Boxerogos
Лучше покажите множество недобитков в камуфле,которые на Донбассе"ваивали с Расиий"за"свидомир" ;,а сейчас побираются,клянча на опохмел,распевая песни.))))))))))))))
ВыВсеВрети    06.02.2020, 14:53
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
дуруШка, ты помни всегда- ИХТАМНЕТ, и тебя нет!!!..гы-гы-гы
WTF2wtf    06.02.2020, 14:37
Оценка:  +6
WTF2wtf
Вообще в реале весь оккупированный россией Донбасс теперь в положении этого дауна ... и исключительно по хотелке и усилиями президента россии и его армейских и бюджетных ресурсов.
Но россиянам насрать на рельность, как и самому президенту россии на миллионы местных там ...
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