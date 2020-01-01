В Китае девушка отбилась от насильника, напугав его коронавирусом

Девушка кашляла и притворялась больной.

Китайские полицейские Цзиншаня рассказали об интересном случае, когда коронавирус помог девушке избежать изнасилования. В городе, который находится недалеко от Уханя, девушка отпугнула насильника, притворившись, что она заражена смертельно опасным вирусом. Об этом сообщает полиция Китая.

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Как сообщается, 25-летний парень по имени Чжао ворвался в спальню девушки и пытался ее изнасиловать. Однако девушка не растерялась и принялась кашлять и изображать симптомы смертельной болезни. Она соврала насильнику о том, что недавно вернулась из Уханя и заболела коронавирусом.

Испугавшись заразиться, преступник отпустил девушку и скрылся, прихватив с собой более 3000 юаней - около 11 000 гривен.

Полиция не смогла задержать парня по горячим следам за того, что практически все люди ходят в масках, чтобы защититься от вируса. Однако уже через несколько дней несостоявшегося насильника в полицейских участок привел его собственный отец. После этого парень признался в содеянном.

Напомним, ранее в Китае начали клинические испытания средства против коронавируса.

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