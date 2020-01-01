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В Ухане начались поголовные проверки на коронавирус

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Врачи будут обходить один за другим все жилые дома в городе, пока не проверят все 11 миллионов жителей города.
Врачи начали проверять жителей Уханя
Врачи начали проверять жителей Уханя
Синьхуа

Всех жителей многомиллионного Уханя врачи систематически проверят на наличие симптомов заражения коронавирусом. Проверки начались утром в четверг, 6 февраля, сообщает Global Times.

Отмечается, что их планируется проводить во всех жилых домах города.

Издание напоминает, что Ухань уже более двух недель почти полностью отрезан от окружающего мира в рамках мер властей по борьбе против распространения коронавируса.

Ранее в Ухане заметили вооруженные патрули в медхалатах.

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Теги: Вирус, Китай, проверки, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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