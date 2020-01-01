В Ухане начались поголовные проверки на коронавирус
Врачи будут обходить один за другим все жилые дома в городе, пока не проверят все 11 миллионов жителей города.
Всех жителей многомиллионного Уханя врачи систематически проверят на наличие симптомов заражения коронавирусом. Проверки начались утром в четверг, 6 февраля, сообщает Global Times.
Отмечается, что их планируется проводить во всех жилых домах города.
Издание напоминает, что Ухань уже более двух недель почти полностью отрезан от окружающего мира в рамках мер властей по борьбе против распространения коронавируса.
Ранее в Ухане заметили вооруженные патрули в медхалатах.
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