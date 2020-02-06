Венгры чистят реку от мусора из Украины

Повышение уровня воды из-за дождливой погоды привело к значительному количеству отходов в венгерском участке реки Тиса.

Неподалеку от границы с Украиной, венгерская техника круглосуточно вылавливает тысячи тонн мусора, который плывет по реке Тиса из Закарпатья. Об этом сообщает венгерское издание Haromhatar.

"В Венгрии специальная техника круглосуточно вылавливает тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по Тисе со стороны Закарпатья. Спецтехника работает возле венгерского города Вашарошнамень недалеко от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Обнародован и соответствующий видеоролик, на котором показан процесс отлова пластикового мусора из Тисы.

Сообщается, что всего за половину дня 4 февраля было выловлено около 60 тонн пластиковых и других отходов.

Представитель Национального управления водными ресурсами Габриэлла Сиклос отметила, что повышение уровня воды из-за дождливой погоды привело к значительному количеству отходов в венгерском участке реки.

Ранее в Словакии на реке Бодрог, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.

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