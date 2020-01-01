У шведских военных угнали два броневика

Угон произошел посреди бела дня на базе военных. На следующий день один из автомобилей был найден брошенным.

В шведском городе Энчепинг из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил угнали два бронированных автомобиля типа RG-32. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает телеканал SVT Nyheter со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в среду днем, а в четверг один из автомобилей был обнаружен в районе города Вестерос. На месте работают полицейские. В настоящее время в расследовании нет подозреваемых.

"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, об этом уведомлены все полицейские отделения, таможня и другие ведомства", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.

По данным правоохранителей, на угнанных броневиках не было установлено вооружение или какое-либо другое оборудование военного назначения.

Бронированные автомобили типа RG-32 производятся в ЮАР концерном BAE Land Systems. Это полноприводные автомобили для пересеченной местности, которые вмещают экипаж из пяти человек. Стоимость одного автомобиля составляет около 2 миллионов крон (примерно 200 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что киевлянин угнал машину из автосалона. А в Великобритании мужчина переоделся в рабочего и угнал грузовик с виски.

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