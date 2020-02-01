Боровшийся с коронавирусом китайский врач умер от переутомления

В Китае врач после того, как отработал беспрерывно 10 суток из-за нового заболевания, пришел домой, лег спать и не проснулся.

Врач на дороге проверял состояние пассажиров и водителей habr.com

Врач из китайской провинции Хунань Сун Инцзе десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров в связи со вспышкой коронавируса. Мужчина скончался от остановки сердца, вызванной сильной усталостью, пишет Mothership.

28-летний Сун Инцзе работал в местной больнице в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где вспыхнул коронавирус. Медик на автодороге проверял состояние людей.

Врач находился на своем посту с 25 января практически круглосуточно.

Утром в понедельник, 3 февраля, Инцзе вернулся в общежитие, где проживал, и лег спать. Когда коллеги попытались разбудить его, то обнаружили Инцзе мертвым. Он умер от остановки сердца из-за переутомления.

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Напомним, что в Китае назвали источник распространения коронавируса.

Также Korrespondent.net писал, что Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса.



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