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В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме ответом на "сделку века" Трампа

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Наезд легкового автомобиля на израильских военных в ХАМАС назвали "операцией по сопротивлению".
Израильские эксперты на месте теракта в Иерусалиме
Израильские эксперты на месте теракта в Иерусалиме

Наезд автомобиля на группу израильских военных в Иерусалиме стал ответом на так называемую "сделку века" президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Об этом сказал представитель группировки палестинской группировки ХАМАС Хазем Кассем, сообщает Интерфакс в четверг, 6 февраля.

"Сопротивление на всем Западном берегу Иордана: столкновения с участием наших людей от самого юга Западного берега до севера, и проведенная операция по сопротивлению в сердце оккупированного Иерусалима – это ответ на практике со стороны нашего народа на объявление Трампа о сделке по ликвидации (Палестины – ред.)", – сказал Кассем.

Ранее в четверг сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме. Пострадали 15 человек. Позже стало известно, что пострадавшими оказались солдаты-новобранцы, которые гуляли по Иерусалиму после принесения присяги. Один из находится в тяжелом состоянии.

Напомним,  28 января Трамп представил проект "сделки века". Его поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. При этом Палестина отвергла предложение США.

А 1 февраля лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех связей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности.

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Теги: автомобили, Ближний Восток, США, теракт, ДТП, Израиль, Палестина, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, военные, Иерусалим, Трамп, Дональд Трамп, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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