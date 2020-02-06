Появилось видео первого полета российского Ту-160М
Минобороны России показало кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М в Казани. Видеозапись опубликована на официальной странице министерства в Youtube 6 февраля.
Полет прошел на высоте 1500 м и продолжался 34 минуты - в это время были выполнены проверки модернизированных систем и оборудования.
Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Казанского авиационного завода Анри Наскидянца. Отмечается, что в процессе модернизации увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.
Напомним, в РФ модернизировали бомбардировщик-ракетоносец. Россия модернизировала созданный еще в 70-е годы бомбардировщик Ту-22М3, оснастив его современным оборудованием.
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