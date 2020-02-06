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Появилось видео первого полета российского Ту-160М

Комментариев: 7
Первый полет бомбардировщика прошел на высоте 1500 м и продолжался 34 минуты. За это время были выполнены проверки модернизированных систем и оборудования.

Минобороны России показало кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М в Казани. Видеозапись опубликована на официальной странице министерства в Youtube 6 февраля.

Полет прошел на высоте 1500 м и продолжался 34 минуты - в это время были выполнены проверки модернизированных систем и оборудования.

Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Казанского авиационного завода Анри Наскидянца. Отмечается, что в процессе модернизации увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

Напомним, в РФ модернизировали бомбардировщик-ракетоносец. Россия модернизировала созданный еще в 70-е годы бомбардировщик Ту-22М3, оснастив его современным оборудованием.

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Теги: Россия, самолет, видео, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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fkrfyfan    06.02.2020, 16:19
Оценка:  +1
fkrfyfan
Это всё ерунда, а на украине пошили самые большие шаровары в мире и перекрасили несколько танков середины 70-х прошлого века
Graddfeydd    06.02.2020, 16:15
Оценка:  -2
Graddfeydd
Не зря прожиточный минимум в РФ снижают! "Чем гордиться - есть, просто денег нет".

МО РФ заказало 10 новых таких игрушек (Ту-160М). Интересно, сколько это удовольствие стоит?
Vixerunt    06.02.2020, 15:56
Оценка:  0
Vixerunt
Сев.Корр-2 это всё что надо знать про путенскую расию.
MrBlackXXX    06.02.2020, 15:50
Оценка:  -4
MrBlackXXX
На Донбасс его!Пусть отработает по"военам света"на ставке.Лучшие испытания-испытания в реальном бою.Сбить его всё-равно нечем.
WTF2wtf    06.02.2020, 15:54
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты реально такой дебил?
Россияне должны со своей территории атаковать позиции ВСУ на Донбассе?
Над оккупированным Донбассом это просто мишень и вполне сбиваемая ...
WTF2wtf    06.02.2020, 15:56
Оценка:  -1
WTF2wtf
До сих пор россия применяла там многое, но кроме авиации ...
хотя сбитый Ан-26 под Луганском (в 15км от российской границы) все же приписывают российскому самолету, выпустившему ракету "воздух-вохдух" с российской территории
dimasvetik    06.02.2020, 15:50
Оценка:  -1
dimasvetik
к старому самолету приписали букву М, и наэтом и вся модернизация
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