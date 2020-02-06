В Польшу на работу массово поехала украинская молодежь – исследование

Почти 30% украинских заробитчан в Польше – молодые люди в возрасте до 25 лет. Большинство из них приехали вскоре после окончания учебы.

В Польше за 2019 год существенно вырос процент украинских трудовых мигрантов в возрасте до 25 лет. Такие данные содержатся в социологическом исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета и Центра поддержки мигрантов на рынке труда EWL, сообщает Европейская правда в четверг, 6 февраля.

Согласно исследованию, обнародованному в ходе форума Украина-Европа в польском городе Жешув, самой массовой группой украинских трудовых мигрантов стали люди в возрасте 26-35 лет. Но их доля за год уменьшилась с 35% до 33%.

Зато резко возросла доля молодежи до 25 лет – с 21% до 29,2%. Большинство из них приехали в Польшу вскоре после окончания учебы.

Доля мигрантов в возрасте 36-46 лет составляет 23,1%, а в возрасте 46-55 лет – 13,2%.

Несмотря на то, что большинство трудовых мигрантов – мужчины, их количество снизилось с 63% до 60%. Одновременно на треть – с 31% до 20,6% – снизилась доля рабочих, не владеющих польским языком.

Еще большие изменения – в ожиданиях уровня заработной платы. Если в 2018 году более 40% работников были готовы работать за минимальную часовую ставку, то в прошлом году таких оказалось только 6%.

Ранее стало известно, что Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. В прошлом году количество отказов гражданам Украины составило 58,5 тысячи. Это на четверть больше, чем в 2018 году.

Каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет – опрос

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet