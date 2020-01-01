В Китае умер врач, первым обнаруживший коронавирус в декабре

Мужчина первым заявил о новом страшном вирусе, но власти обвинили его в распространении слухов.

Ли Вэньлян пытался предупредить о новой болезни, но его не слушали EPA/UPG

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Китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых предупреждал своих коллег о вспышке нового коронавируса, но натолкнулся на сопротивление местных властей, умер от этого же заболевания. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Отмечается, что Веньлян умер в четверг, 6 февраля, в городе Ухане, где и зафиксировали вспышку нового смертельного коронавируса.

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Напомним, несколько дней назад стало известно, что еще 30 декабря 2019 года Ли Вэньлян написал своим бывшим одногруппникам по медицинской школе о том, что в его больницу доставили 7 пациентов, посещавших местный рыбный рынок. По его мнению, вирус был похож на тяжелую форму острого респираторного синдрома, который привел к эпидемии в 2002-2003 годах.

Местные власти вызвали Вэньляня 31 декабря, чтобы он объяснил, как узнал о случаях заражения вирусом. Вскоре к мужчине пришла полиция и обвинила его в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему угрожали содержанием под стражей.

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Врач признал, что якобы нарушил закон и отказался от дальнейших “неправомерных действий“. После этого он вернулся к работе и лечил человека с еще не диагностированным коронавирусом.

10 января у Вэньляня появился кашель, а затем лихорадка. Через два дня его госпитализировали. Инфицирование коронавирусом у мужчины подтвердили 1 февраля.

twitter.com/globaltimesnews

Напомним, в Китае девушка отбилась от насильника, напугав его коронавирусом. Девушка кашляла и притворялась больной.

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