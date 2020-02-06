Коронавирус: ВОЗ впервые заметила снижение заболеваемости

Говорить об окончании вспышки заболевания рано, но положительная тенденция есть, говорят в ВОЗ.

В Китаев в четверг, 6 февраля, впервые зафиксировано снижение числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан, пишет РИА Новости.

"Пока очень рано делать предположения о пике заболевания, однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось. Пока рано делать какие-либо предположения. Мы все еще в центре интенсивной вспышки", - сказал он.

Отметим, накануне было зафиксировано самое большое количество заболевших в сутки с начала эпидемии.

Как сообщает ТАСС, ВОЗ созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. Как заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эта встреча призвана определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

"Это будет встреча ученых всего мира, включая Китай... Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств", - подчеркнул Гебрейесус. Он напомнил о призыве ВОЗ к донорам выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца. Напомним, по последним данным жертвами коронавируса стали более 560 человек. А число инфицированных новым коронавирусом достигло 27,4 тысяч человек.

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