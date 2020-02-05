Трамп выиграл импичмент. Что это означает для США

Сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, из-за которых палата представителей объявила ему импичмент.

Дональд Трамп может быть доволен своим же импичментом

Импичмент Дональда Трампа не состоялся. Итог рассмотрения дела о злоупотреблении президентом властью оказался достаточно прогнозируемым. Республиканское большинство в Сенате не дало в обиду своего же президента.

Насколько увеличивает это шансы Трампа на сохранение прописки в Белом Доме?

Без шансов для демократов

По первому обвинению 48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью, но 52 сенатора признали президента США невиновным. За импичмент по этой статье проголосовали все демократы в сенате и один республиканец. Однако, чтобы импичмент состоялся, противникам Трампа необходимо было набрать две трети голосов.

По второму обвинению - в препятствовании работе Конгресса - 47 сенаторов признали Трампа виновным, 53 сенатора проголосовали против импичмента.

Разница в голосах по сравнению с первым голосованием объясняется тем, что сенатор-республиканец Митт Ромни проголосовал за импичмент по первой статье и против импичмента по второй.

Вопреки ожиданиям демократов, их оппонентов не убедили заявления бывшего помощника президента США Джона Болтона, который сообщил в своей книге мемуаров, что Дональд Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине и восстановить ее только после согласия Киева начать новое расследование в отношении бывшего вице-президента и наиболее вероятного противника на выборах 2020 Джо Байдена.

Бывший помощник личного адвоката президента Рудольфа Джулиани Лев Парнас опубликовал аудио- и видео свидетельства того, что Трамп потребовал немедленно уволить посла США в Украине Мари Йованович и обсуждал со своими помощниками теории, согласно которым во вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года в США обвинялась не Москва, а Киев.

Но новые свидетельства никоим образом не повлияли на настроения в Сенате.

Начала предвыборной кампании

Демократы рассчитывали получить политические бонусы, представив на обсуждение общественности преступные, с их точки зрения, действия президента.

Но вместо пиара демократов на результатах импичмента теперь как следует пропиарится сам Трамп.

"Решение Сената Трамп безусловно расценит как свидетельство того, что он все делал правильно", - говорит эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб.

"Он объявит это своей победой, его сторонники еще раз убедятся в том, что голосуют за настоящего героя, который бросил вызов вашингтонского истеблишмента, - считает американский политолог Джонатан Сандерс. - Я не исключаю, что попытка импичмента принесет ему новые голоса избирателей, которые до этого не могли определиться с выбором".

Очевидно, что история с импичментом будет эксплуатироваться и демократами, и республиканцами в течение всего этого года, полагает российский американист Павел Шариков.

“Трамп и республиканцы будут акцентировать внимание на оправдательном приговоре, а демократы будут продолжать давить на президента из-за недоказанных связей с Россией, вмешательства хакеров, приостановления помощи Украине, препятствования правосудию в ходе импичмента и так далее. Все-таки у демократов остался важный козырь: республиканцы так и не позволили вызвать свидетелей по украинскому делу, а значит, важная информация останется закрытой. К тому же демократы наверняка припомнят Трампу отказ публиковать отчеты о налоговых выплатах, намекая на то, что до избрания президент мог совершать налоговые преступления”, - отмечает Шариков.

Для демократов все потеряно?

По подсчетам социологов, количество сторонников отставки президента США выросла во время слушаний в Сенате, но этот рост произошел почти исключительно благодаря сторонникам демократов.

По данным аналитического портала Five Thirty Eight, сегодня за отстранение Трампа от власти по-прежнему выступают чуть более половины американцев - 50,2%. Против - 45,2% опрошенных.

В то же время импичмент и отстранение Трампа от власти поддерживают 84,1% опрошенных демократов, 42,6% процента избирателей, которые считают себя независимыми, и только 9,4% зарегистрированных республиканцев.

Политологи, впрочем, считают, что уже в ближайшее время эти цифры могут измениться.

"Если ... демократам удастся создать у избирателей впечатление, что виноваты в провале импичмента республиканцы, которые любой ценой оправдывают коррумпированного президента, то они победят на выборах 2020 года, - считает эксперт Марвин Калб. - Если нет, то они покажут себя беспомощной политической силой, которая устроила шумное политическое шоу в стране, и не сумела выполнить свои обещания ".

Сейчас несколько комитетов Конгресса продолжают свои собственные расследования в отношении президента США. Уголовные и гражданские иски против Трампа рассматривают прокуратуры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.