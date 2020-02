В день Brexit полиция предотвратила теракт - СМИ

В Северной Ирландии полиция обнаружила бомбу, прикрепленную к грузовому автомобилю, заложенную диссидентами-республиканцами и предназначенную для того, чтобы переправить через Ирландское море в Великобританию. Об этом пишет Reuters.

31 января полиция получила сообщение о том, что в грузовике в доках Белфаста, который должен был переправиться через Ирландское море в Шотландию, была заложена бомба, но не смогла найти это транспортное средство.

3 февраля полиции сообщили название транспортной компании, которой принадлежала грузовик, его смогли найти через два дня.

Полиция заявила, что бомба была заложена республиканцами, которые не признают перемирие в Северной Ирландии, заключенное временной Ирландской республиканской армией накануне соглашения Страстной пятницы 1998 года. ИРА боролась с британским господством в течение трех десятилетий.

"Диссидентские республиканцы намеренно и опрометчиво прикрепили взрывное устройство грузового автомобиля, полностью осознавая и ожидая, что это поставит водителя этого транспортного средства, участников дорожного движения и широкую общественность под серьезную угрозу ранений и возможной смерти", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии.

It’s believed a ‘Brexit bomb’ attack was planned by Dissident Republicans. It was reportedly planted in a lorry at Belfast Docks on night of 31 Jan and not found until yesterday in Lurgan.