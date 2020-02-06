В день Brexit полиция предотвратила теракт - СМИ

Бомба была заложена в грузовик республиканцами, которые не признают перемирие в Северной Ирландии.

Полиция Северной Ирландии заявила, что предотвратила теракт в день Brexit

В Северной Ирландии полиция обнаружила бомбу, прикрепленную к грузовому автомобилю, заложенную диссидентами-республиканцами и предназначенную для того, чтобы переправить через Ирландское море в Великобританию. Об этом пишет Reuters.

31 января полиция получила сообщение о том, что в грузовике в доках Белфаста, который должен был переправиться через Ирландское море в Шотландию, была заложена бомба, но не смогла найти это транспортное средство.

3 февраля полиции сообщили название транспортной компании, которой принадлежала грузовик, его смогли найти через два дня.

Полиция заявила, что бомба была заложена республиканцами, которые не признают перемирие в Северной Ирландии, заключенное временной Ирландской республиканской армией накануне соглашения Страстной пятницы 1998 года. ИРА боролась с британским господством в течение трех десятилетий.

"Диссидентские республиканцы намеренно и опрометчиво прикрепили взрывное устройство грузового автомобиля, полностью осознавая и ожидая, что это поставит водителя этого транспортного средства, участников дорожного движения и широкую общественность под серьезную угрозу ранений и возможной смерти", - говорится в заявлении полиции Северной Ирландии.

It’s believed a ‘Brexit bomb’ attack was planned by Dissident Republicans. It was reportedly planted in a lorry at Belfast Docks on night of 31 Jan and not found until yesterday in Lurgan. — Julian O'Neill (@julianoneill) February 6, 2020

В полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Британия после трех с половиной лет метаний формально вышла из Евросоюза. Корреспондент.net сделал срез европейской прессы, чтобы понять настроения в связи с Brexit.

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