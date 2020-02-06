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В Ухане скончался врач, которому власти запретили говорить о вирусе

Комментариев: 1
От коронавируса умер врач, который первым пытался предупредить о заболевании. Сам медик заразился коронавирусом около 10 января.
Его родители были госпитализированы с похожими симптомами
Его родители были госпитализированы с похожими симптомами

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который был один из первых, кто заявил о вспышке коронавируса, но был обвинен в распространении слухов, скончался от данного заболевания. Об этом сообщает Sixth Tone.

Отмечается, что 30 декабря врач изучил медицинское заключение пациента, состояние которого казалось поразительно схожим с ОРВИ, на самом деле вызванного коронавирусом. Ли решил написать своим коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что были подтверждены семь случаев заражения SARS.

После того, как он опубликовал информацию, к Ли пришла полиция и вынесла предупреждение, отчитав его за "ложную информацию", которая "Серьезно нарушает общественный порядок".

Сам врач заразился коронавирусом около 10 января. Тогда у него начался сильный кашель и лихорадка, позже его пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Его родители были госпитализированы с похожими симптомами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что подсчитан процент смертности от коронавируса.

Также мы писали, что в Китае сообщили о прорыве в лечении коронавируса. Метод предполагает использование искусственного белка для защиты клеток организма от атак вируса 2019-nCoV.
 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, заболевания, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Рики    06.02.2020, 20:53
Оценка:  0
Рики
Бедняжечка. Светлая Память. Самое прискорбное , что те блюстители "общественного порядка" живы и здоровы, и максимально пострались себя обезопасить от заражения, наверняка. А этот светлый человек стал жертвой, как и многие другие, которых могло не быть. Страшный парадокс жизни.
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