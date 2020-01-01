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Турция перебросила в Идлиб двадцать танков

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6 февраля турецко-сирийскую границу в провинции Хатай пересекла колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками.
Турция перебросила танки в Идлиб
Турция перебросила танки в Идлиб
aa.com.tr

Командование Вооруженных сил Турции перебросило танки к наблюдательным пунктам в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Колонна грузовиков с 20 танками направилась в четверг, 6 февраля, из южной турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии.

Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности, говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до конца февраля силы режима Башара Асада должны отступить за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Эрдоган: Турция не будет ссорится с РФ из-за Сирии

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Теги: Турция, Сирия, танки, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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