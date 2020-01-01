Сенат США обнародовал третью часть доклада о вмешательстве в выборы

В обнародованом документе снова обвиняют Россию в попытках повлиять на избирательный процесс в США.

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США опубликовал третью часть доклада, который был подготовлен после расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году. Текст доклада выложили на сайте комитета.

В документе Россию обвиняют в попытках повлиять на избирательный процесс в США.

Так, в докладе отмечается, что американское правительство не было готово противостоять действиям РФ. Сенаторы считают, что американские власти не хотели открыто сообщать об иностранном вмешательстве, так как боялись подорвать доверие к институту выборов в США.

В документе также утверждается, что Соединенные Штаты предупреждали Россию о том, что вмешательство недопустимо.

По словам сенаторов, "теперь стало ясно, что по крайней мере некоторые аспекты деятельности России продолжались и осенью 2016 года, а также после выборов".

Спецкомитет также посоветовал исполнительной власти США "быть готовой к новым атакам на выборы в США в условиях крайне политизированной атмосферы, будь то со стороны России или кого-либо другого".

Ранее сообщалось, что Трамп назвал своего конкурента на предстоящих выборах Блумберга коротышкой.

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