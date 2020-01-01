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Белый дом подтвердил ликвидацию главаря Аль-Каиды в Йемене

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Касем ар-Райми был убит во время контртеррористической операции, которая проводилась по указанию президента США.
Силы США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене
Силы США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене
 
США провели в Йемене операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове Касем ар-Райми. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в четверг, 6 февраля.
 
"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", - указано в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что силы США нанесли удар по позициям Аль-Каиды в Йемене, целью которого был аль-Райми.
 
По данным СМИ, американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала его местоположение.
 

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Теги: США, Аль-Каида, Белый Дом, Йемен, террорист, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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