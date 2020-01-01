Белый дом подтвердил ликвидацию главаря Аль-Каиды в Йемене

Касем ар-Райми был убит во время контртеррористической операции, которая проводилась по указанию президента США.

США провели в Йемене операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове Касем ар-Райми. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в четверг, 6 февраля.

"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", - указано в сообщении.

По данным СМИ, американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала его местоположение.

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