Коронавирус в Китае: число жертв превысило 630

За минувшие сутки скончались 73 человека. Подтверждены более 31 тысячи случаев заражения 2019-nCoV.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 636 человек, заражены более 31 тысячи человек.

Об этом 7 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находится в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.





Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао - десять и на Тайване - 16.



Кроме того, зарегистрированы еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.



Как сообщает



Днем ранее официально За последние сутки в Китае скончались 73 человека и выявлены 3,1 тысячи новых случаев заболевания.Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао - десять и на Тайване - 16.Кроме того, зарегистрированы еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 158 человек, в Европе – 28, в Северной Америке – 16, в Австралии – 14, в других регионах мира – семь человек.Днем ранее официально сообщалось о 563 умерших и 28 тысячах заболевших.

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