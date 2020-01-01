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Коронавирус в Китае: число жертв превысило 630

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За минувшие сутки скончались 73 человека. Подтверждены более 31 тысячи случаев заражения 2019-nCoV.
В Китае выросло число зараженных коронавирусом
В Китае выросло число зараженных коронавирусом
 
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 636 человек, заражены более 31 тысячи человек.
Об этом 7 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находится в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.
 
За последние сутки в Китае скончались 73 человека и выявлены 3,1 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао - десять и на Тайване - 16.

Кроме того, зарегистрированы еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 158 человек, в Европе – 28, в Северной Америке – 16, в Австралии – 14, в других регионах мира – семь человек.

Днем ранее официально сообщалось о 563 умерших и 28 тысячах заболевших.
 

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Теги: Китай, жертвы, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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