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Помпео и Гуайдо обсудили борьбу с Мадуро

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Глава Госдепа и лидер оппозиции Венесуэлы договорились удвоить усилия, чтобы положить конец диктатуре в республике.
Хуан Гуайдо и Майк Помпео
Хуан Гуайдо и Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе встречи в Вашингтоне договорились "удвоить усилия по свержению диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
 
"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства. Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - говорится в заявлении Ортагус. 
 
 
Кроме того, он присутствовал в Конгрессе 4 февраля на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране. Тогда американский лидер заявил, что "сокрушит тиранию" Мадуро в Венесуэле.
 
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
 
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Теги: США, Венесуэла, встреча, Мадуро, Майкл Помпео, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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