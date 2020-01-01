Помпео и Гуайдо обсудили борьбу с Мадуро
Глава Госдепа и лидер оппозиции Венесуэлы договорились удвоить усилия, чтобы положить конец диктатуре в республике.
Госсекретарь США Майк Помпео и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе встречи в Вашингтоне договорились "удвоить усилия по свержению диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства. Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - говорится в заявлении Ортагус.
Ранее Гуайдо провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, он присутствовал в Конгрессе 4 февраля на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране. Тогда американский лидер заявил, что "сокрушит тиранию" Мадуро в Венесуэле.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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