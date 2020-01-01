Помпео и Гуайдо обсудили борьбу с Мадуро

Глава Госдепа и лидер оппозиции Венесуэлы договорились удвоить усилия, чтобы положить конец диктатуре в республике.

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе встречи в Вашингтоне договорились "удвоить усилия по свержению диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства. Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - говорится в заявлении Ортагус.