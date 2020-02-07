На круизном лайнере в Японии выявили еще 41 случай коронавируса

Общее число зараженных на Diamond Princess достигло 61 человека. Эксперты опасаются дальнейшего распространения инфекции на судне.

Лайнер Diamond Princess на карантине в порту Йокогамы

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине у берегов японской Иокогамы, выявили еще 41 случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на корабле достигло 61 человека. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

В связи с обнаружением на Diamond Princess новых инфицированных коронавирусом Международная ассоциация круизных линий выпустила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из Китая.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet