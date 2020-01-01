В Конгрессе США отклонили резолюцию, осуждающую поведение Пелоси

Спикер Палаты представителей разорвала официальную копию речи президента, что сочли нарушением правил приличия.

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, которая осуждает спикера Нэнси Пелоси за демонстративное поведение после ежегодного выступления президента Дональда Трампа. Голосование прошло в четверг, 6 февраля.

Документ, в котором поведение спикера названо нарушением правил приличия, поддержали 193 республиканца. 224 демократа проголосовали против.

Трамп передал копию своего послания Пелоси за несколько минут до начала выступления О положении страны. При этом он не пожелал пожать протянутую руку спикера , а развернулся и занял свое место на трибуне.