В Мозамбике 11 человек погибли на шахте по добыче рубинов
На севере Мозамбика 11 нелегальных шахтеров погибли в результате аварий на рубиновой шахте в провинции Кабу-Делгаду. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на генерального инспектора Министерства минеральных ресурсов и энергетики страны Обете Матине.
"Первый человек погиб 4 февраля, когда стена, из которой нелегальные шахтеры добывали руду, обрушилась и упала на них", – заявил он, добавив, что утром 5 февраля еще два человека погибли в том же районе из-за аналогичной аварии.
"Вчера вечером погибли еще восемь человек", – сообщил чиновник.
Генеральный инспектор отметил, что за незаконной разработкой шахт стоят дельцы, которые нанимают местных жителей, пользуясь их бедностью. При этом женщины и дети также участвуют в контрабанде драгоценных камней.
Отмечается, что с января в результате нелегальной добычи полезных ископаемых в центральном и северном регионах Мозамбика погибли почти 30 человек.
Ранее на угольной шахте в Китае погибли не менее 14 горняков. Причиной инцидента в уезде Аньлу стал выброс газа.
А в Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек. Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.
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