В Мозамбике 11 человек погибли на шахте по добыче рубинов

С января в результате нелегальной добычи полезных ископаемых в центральном и северном регионах Мозамбика погибли почти 30 человек.

На севере Мозамбика 11 нелегальных шахтеров погибли в результате аварий на рубиновой шахте в провинции Кабу-Делгаду. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на генерального инспектора Министерства минеральных ресурсов и энергетики страны Обете Матине.

"Первый человек погиб 4 февраля, когда стена, из которой нелегальные шахтеры добывали руду, обрушилась и упала на них", – заявил он, добавив, что утром 5 февраля еще два человека погибли в том же районе из-за аналогичной аварии.

"Вчера вечером погибли еще восемь человек", – сообщил чиновник.

Генеральный инспектор отметил, что за незаконной разработкой шахт стоят дельцы, которые нанимают местных жителей, пользуясь их бедностью. При этом женщины и дети также участвуют в контрабанде драгоценных камней.

Отмечается, что с января в результате нелегальной добычи полезных ископаемых в центральном и северном регионах Мозамбика погибли почти 30 человек.

Ранее на угольной шахте в Китае погибли не менее 14 горняков. Причиной инцидента в уезде Аньлу стал выброс газа.

А в Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек. Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.

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