В Индии ребенок "окаменел" из-за редкой болезни

Девочка страдает редким заболеванием, из-за которого ее кожа превратилась в подобие камня.

В Индии маленькая девочка "окаменела" из-за редкой болезни. Об этом пишет Daily Mail.

Семилетняя Раджешвари из индийского района Дантевада страдает от редкого кожного заболевания - ихтиоза. Из-а этого ее руки, ноги и практически всю спину покрывает некая корка, визуально похожая на камень.

Твердые волдыри в виде чешуи или коры дерева приносят девочке боль во время ходьбы или сидения. Из-за отсутствия хорошей больницы, родители возят девочку в соседний город.

Ихтиоз не опасен для жизни, но он не лечится и больным придется жить с симптомами всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Индии живет мальчик-змея. Также корреспондент писал о том, что американскую школьницу парализует из-за хихиканья.

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